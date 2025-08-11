Путин созвонился с президентом Таджикистана и рассказал про встречу с Уиткоффом

Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) - Президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров рассказал президенту Таджикистана Эмомали Рахмону об итогах встречи 6 августа со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе беседы Владимир Путин обратил внимание Рахмона на договоренность о встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. «Эмомали Рахмон высказался в поддержку усилий, направленных на долгосрочное урегулирование украинского кризиса»,— говорится в сообщении Кремля.

Помимо этого, во время беседы президента России и Таджикистана затронули актуальные вопросы двусторонней повестки и подготовки к заседанию Совета глав государств СНГ.

Пресс-служба президента Таджикистана сообщила, что во время разговора Владимир Путин и Эмомали Рахмон также обсудили предстоящие встречи на высшем уровне в двустороннем формате.

