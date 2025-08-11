экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Путин созвонился с президентом Таджикистана и рассказал про встречу с Уиткоффом
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  Президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров рассказал президенту Таджикистана Эмомали Рахмону об итогах встречи 6 августа со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе беседы Владимир Путин обратил внимание Рахмона на договоренность о встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. «Эмомали Рахмон высказался в поддержку усилий, направленных на долгосрочное урегулирование украинского кризиса»,— говорится в сообщении Кремля.

Помимо этого, во время беседы президента России и Таджикистана затронули актуальные вопросы двусторонней повестки и подготовки к заседанию Совета глав государств СНГ.

Пресс-служба президента Таджикистана сообщила, что во время разговора Владимир Путин и Эмомали Рахмон также обсудили предстоящие встречи на высшем уровне в двустороннем формате.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com