экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Зеленский и Алиев созвонились и осудили удары России по энергетическим объектам Азербайджана в Украине
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они осудили «целенаправленные авиаудары России» по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR на территории Украины, говорится в пресс-релизе офиса президента Азербайджана.

Речь шла также об ударах по другим объектам Азербайджана, расположенным на украинской территории, и по газокомпрессорной станции, которая транспортирует в Украину азербайджанский газ.

Зеленский в своем сообщении об этом разговоре упоминает, что проинформировал Азербайджан о российских ударах по украинским энергетическим объектам. «Украина считает это целенаправленной попыткой России заблокировать энергетические пути, которые гарантируют нам и другим европейским странам энергетическую независимость», — добавил он.

Кроме того, президент Украины поздравил Алиева с договоренностями между Баку и Ереваном, которых удалось достичь, по его словам, с помощью президента США Дональда Трампа.

В ночь на 6 августа Россия ударила по украинской газокомпрессорной станции в Одесской области, вблизи украинско-румынской границы. По данным Киева, эта станция задействована на маршруте, который соединяет греческие СПГ-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод. По нему поставлялся газ из США и в тестовом порядке - газ из Азербайджана.

В ночь на 8 августа Россия атаковала дронами нефтебазу азербайджанской госкомпании SOCAR в Одесской области. В результате  возник пожар, был поврежден трубопровод дизельного топлива. У SOCAR около 60 автозаправок по всей Украине, а также несколько нефтебаз.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com