Зеленский и Алиев созвонились и осудили удары России по энергетическим объектам Азербайджана в Украине

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они осудили «целенаправленные авиаудары России» по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR на территории Украины, говорится в пресс-релизе офиса президента Азербайджана.

Речь шла также об ударах по другим объектам Азербайджана, расположенным на украинской территории, и по газокомпрессорной станции, которая транспортирует в Украину азербайджанский газ.

Зеленский в своем сообщении об этом разговоре упоминает, что проинформировал Азербайджан о российских ударах по украинским энергетическим объектам. «Украина считает это целенаправленной попыткой России заблокировать энергетические пути, которые гарантируют нам и другим европейским странам энергетическую независимость», — добавил он.

Кроме того, президент Украины поздравил Алиева с договоренностями между Баку и Ереваном, которых удалось достичь, по его словам, с помощью президента США Дональда Трампа.

В ночь на 6 августа Россия ударила по украинской газокомпрессорной станции в Одесской области, вблизи украинско-румынской границы. По данным Киева, эта станция задействована на маршруте, который соединяет греческие СПГ-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод. По нему поставлялся газ из США и в тестовом порядке - газ из Азербайджана.

В ночь на 8 августа Россия атаковала дронами нефтебазу азербайджанской госкомпании SOCAR в Одесской области. В результате возник пожар, был поврежден трубопровод дизельного топлива. У SOCAR около 60 автозаправок по всей Украине, а также несколько нефтебаз.