Видение внешней политики Монголии представлено на конференции «Хельсинки+50»

Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх находилась с официальным визитом в Финляндии с 30 июля по 1 августа, что ознаменовало историческую веху как первый визит министра иностранных дел Монголии с момента установления дипломатических отношений между Монголией и Финляндией в 1963 году.

Визит состоялся по приглашению министра иностранных дел Финляндии Элины Марии Валтонен и включал участие в международной конференции высокого уровня «Хельсинки+50: уважение к наследию, подготовка к будущему», которая прошла в Хельсинки 30–31 июля. Мероприятие было приурочено к 50-летию Хельсинкского Заключительного акта, положившего начало Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Делегаты государств-членов ОБСЕ собрались, чтобы проанализировать прогресс, достигнутый в области региональной безопасности и сотрудничества за последние пять десятилетий, а также наметить курс на решение будущих проблем, формирование политики и развитие диалога на следующие 50 лет.

Министр Батцэцэг Батмөнх приняла участие в панельной дискуссии «Как укрепить уважение к основополагающим принципам европейской безопасности?», где она представила видение внешней политики Монголии, подчеркнув усилия страны по содействию региональному миру и вкладу в сотрудничество в рамках ОБСЕ. Она отметила растущую роль Монголии в укреплении безопасности, развитии диалога и укреплении взаимопонимания между государствами-членами.

В рамках конференции министр Батцэцэг Батмөнх встретилась с Генеральным секретарём ОБСЕ Феридун Хади Синирлиоглу. Она подтвердила поддержку Монголией основных принципов организации и выразила уверенность в способности ОБСЕ адаптироваться к современным вызовам безопасности. Генеральный секретарь Синирлиоглу высоко оценил активную роль Монголии в ОБСЕ, особенно в содействии участию женщин в управлении и усилиях по борьбе с терроризмом.

Монголия стала пятой азиатской страной-партнёром ОБСЕ в 2004 году и получила полноправное членство в 2012 году, став 57-м членом организации. ОБСЕ, крупнейшая в мире региональная организация по безопасности, объединяет страны Европы, Центральной Азии и Северной Америки для решения широкого круга вопросов безопасности.

В более широком дипломатическом контексте министр Батцэцэг Батмөнх была принята президентом Финляндии Александром Стуббом 31 июля. Обе стороны подчеркнули прочные и стабильно развивающиеся отношения между Монголией и Финляндией, основанные на общих демократических ценностях и уважении прав человека. Они подчеркнули важность контактов на высоком уровне и политического диалога для углубления двусторонних связей.

Министр Батцэцэг Батмөнх передала приверженность Монголии расширению сотрудничества с Финляндией в рамках ее внешней политики «третьего соседа», направленной на укрепление партнерских отношений за пределами ее непосредственного географического региона. Она также повторила приглашение Монголии президенту Стуббу посетить Монголию, обозначив заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, включая демократическое управление, устойчивое развитие и экономическую взаимосвязанность.

Визит подчеркнул растущую дипломатическую активность Монголии в Европе и подтвердил ее приверженность многосторонности, региональной стабильности и глобальному сотрудничеству.

