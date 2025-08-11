Токаев и Зеленский поговорили по телефону

CentralAsia (KZ) - По инициативе украинской стороны 10 августа состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Акорда.

В ходе беседы обсуждались возможные пути урегулирования ситуации вокруг Украины. Токаев отметил уважительное отношение казахского народа к украинскому народу, его истории, культуре и языку, подчеркнув заинтересованность Казахстана в установлении устойчивого мира на основе принципов международного права.

Президент Казахстана напомнил, что Астана с самого начала выступает за совместный поиск формулы мира на справедливой основе и неизменно поддерживает соблюдение Устава ООН, принципов неприкосновенности границ суверенных государств и сохранения территориальной целостности стран.

«По мнению Касым-Жомарта Токаева, в нынешней крайне сложной ситуации важно подойти к разрешению конфликта взвешенно и рационально, обеспечив сохранение и защиту украинской государственности. Он считает, что все стороны должны действовать согласно древней мудрости «худой мир лучше доброй ссоры», — говорится в сообщении Акорды.

Токаев отметил, что территориальные вопросы относятся к числу наиболее сложных в международных отношениях и зачастую становятся серьезным препятствием на пути к заключению соглашений о мире и даже о перемирии. По его словам, главным приоритетом на текущем этапе должно оставаться обеспечение сохранности украинской государственности на основе прочных международных гарантий ее безопасности.

Также было отмечено, что Казахстан намерен продолжать активное сотрудничество с Украиной в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

Зеленский поблагодарил Токаева за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом он написал у себя в Telegram.

«Отметил, что это крайне опасно для каждого народа, если то или иное независимое государство будут считать просто «территорией» и пытаться разделить. История не раз демонстрировала: если такая несправедливость допускается против одного государства, на нем это не заканчивается. Именно поэтому для всех государств важно достичь честного и прочного мира для Украины на основе уважения суверенных прав украинского народа», – написал украинский президент.

Зеленский сообщил, что во время разговора проинформировал Токаева о дипломатической работе с президентом США Дональдом Трампом и европейскими партнерами и о договоренностях, которые уже есть.

