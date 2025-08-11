На Солнце произошел взрывной выброс плазмы

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - На Солнце зафиксировали масштабный и стремительный выброс плазмы, охвативший несколько активных областей в западном полушарии звезды, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН).

Диаметр затронутой области составил около 500 тыс. км, что сопоставимо с третью видимого солнечного диска. Потоки плазмы были выброшены в плоскости, в которой расположены планеты.

Главным источником вспышки стала активная область 4168, находящаяся сейчас под значительным угловым удалением от направления на Землю. Однако часть вторичных центров, участвовавших в выбросе, расположена близко к линии Солнце — Земля. Наблюдения околосолнечного пространства показывают признаки движения части вещества и магнитных полей в сторону Земли.

Во вторник, 8 августа, на Солнце произошла вспышка класса М2.8 (сильная).

Ранее, 5 августа, на Солнце зафиксировали вспышку класса M4.4, ставшую самой мощной из зарегистрированных в последние дни.