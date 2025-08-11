Сильные дожди ожидаются на западе и севере Казахстана

CentralAsia (KZ) - Под влиянием северо-западного циклона в Казахстане с 12 по 14 августа ожидаются дожди с грозами, на западе, северо-западе и севере – сильные дожди, в отдельных регионах – град, шквал, сообщает «Казгидромет».

На юге республики сохраняется жаркая погода без осадков.

Также по стране ожидается усиление ветра, в ночью и утром на севере и востоке – туман.

Вместе с тем на большей части Казахстана ожидается небольшое понижение температуры: на западе ночью до +13+18 градусов, днем до +23+31 градуса, на северо-западе ночью до +8+20, днем до +18+28 градусов, на севере ночью до +10+17, днем до +18+23 градусов, на юге ночью до +13+23, днем до +27+37 градусов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения