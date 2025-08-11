экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Талибы начали массово закрывать женские салоны красоты в Кабуле, - Tolo News
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Кабуле талибы начали массово закрывать парикмахерские для женщин, сообщает Tolo News. По информации издания, работа сотен таких салонов красоты была парализована, оборудование уничтожено или конфисковано.

Очевидцы рассказали, что талибы проверяли здания и, найдя в помещении салон для женщин, тут же устраивали погром. Репрессивные меры ударили по трудоустройству женщин в столице: в подобных салонах красоты работали до 60 тыс. горожанок. Аналитики рассматривают эти действия талибов как часть политики по постепенному исключению женщин из общественной и экономической жизни Афганистана, пишет Tolo News.

В июле региональные СМИ писали, что сразу в нескольких районах Кабула силовики задержали десятки женщин за неправильное ношение хиджаба.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com