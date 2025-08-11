Президент Азербайджана Алиев выделил $2 млн на гуманитарную помощь Украине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении Минэнерго страны $2 млн для оказания гуманитарной помощи Украине. Документ опубликован на сайте главы республики.

«Выделить Министерству энергетики Азербайджанской Республики средства в манатном (манат — денежная единица Азербайджана) эквиваленте 2,0 (два) миллиона долларов США», — говорится в распоряжении.

Средства пойдут для закупки и отправки произведенного в Азербайджане «электрического оборудования в целях оказания гуманитарной помощи Украине».

Азербайджан не впервые направляет Киеву гуманитарную помощь. В феврале 2025 года Алиев также выделил $1 млн на электрооборудование для Украины, а в июле 2023 года — $7,6 млн.

В 2022 году Азербайджан оказал Украине гуманитарную помощь на сумму более 30 млн манатов ($17,6 млн). Это был самый большой объем поддержки от Баку, выделенный другой стране в том году. Баку отправлял медикаменты, продукты, трансформаторы и генераторы и принимал на медицинскую и психологическую реабилитацию украинских детей.

10 августа во время телефонного разговора Алиева и украинского президента Владимира Зеленского они осудили «российские атаки» по нефтехранилищу азербайджанской компании SOCAR на территории Украины, а также по другим объектам, включая компрессорную станцию, транспортирующую азербайджанский газ в Украину. Издание Caliber.Az сообщало, что Азербайджан может рассмотреть вопрос о снятии эмбарго на поставки вооружения Украине.