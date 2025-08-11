экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане во второй половине недели ожидается спад жары

CentralAsia (UZ) -  11−12 августа по Узбекистану сохранится преимущественно малооблачная и жаркая погода, сообщает Узгидромет.

Температура воздуха составит +38…+40 градусов, по югу до +42 градусов. По северо-западным областям и пустынной зоне во вторник днём температура понизится на 2−3 градуса.

В среду понижение температуры начнёт распространяться по всему Узбекистану. Более ощутимый спад жары ожидается во второй половине рабочей недели, когда по большей части территории страны температура понизится до +34…+37 градусов, лишь по крайнему югу доходя до +40 градусов.

Осадков в эти дни не ожидается. Лишь по Каракалпакстану 13 августа местами возможны кратковременный дождь, гроза.

Ветер 7−12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 13−18 м/с с пыльным поземком.

В Ташкенте будет преобладать малооблачная погода. Ветер восточный 3−8 м/с, возможны порывы до 10−12 м/с, местами с пыльным поземком.

Температура ночью будет в пределах +21…+23 градусов, днём 11−12 августа +38…+40 градусов, 13 августа +36…+38 градусов, 14−15 августа +34…+37 градусов.

