Шесть человек задержаны за легализацию в РФ 5 тыс. мигрантов

Мигранты в РФ

CentralAsia (CA) - Сотрудники МВД задержали шесть человек, которые подозреваются в постановке на миграционный учет не менее 5 тыс. иностранцев через взломанные аккаунты на «Госуслугах». Об этом 11 августа сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Мои коллеги из Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали шестерых местных жителей. Они подозреваются в организации незаконной миграции», — написала она в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, с 2023 года злоумышленники занимались фиктивной регистрацией иностранных граждан. Они использовали аккаунты россиян на едином портале государственных и муниципальных услуг, доступ к которым получили обманным путем. Для поиска потенциальных клиентов фигуранты создали многочисленные Telegram-каналы, где рекламировали свои услуги. В общей сложности ими администрировалось порядка 350 Telegram-каналов подобного профиля.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. В ходе обысков изъяты смартфоны, компьютеры, поддельные бланки и печати государственных органов власти, банковские и сим-карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.