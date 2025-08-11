экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Население Казахстана растёт: прибывших больше, чем уехавших, рождаемость выше смертности
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Как изменилась демографическая ситуация в Казахстане за первые шесть месяцев 2025 года, рассказали в Бюро национальной статистики. 

Согласно статистики, на 1 июля численность населения Казахстана составила 20 387 811 человек. Из них 12 899 438 живут в городе, а 7 488 373 человек – в сельской местности. За шесть месяцев в стране зафиксировали прирост населения на 104,4 тысячи человек.

«За полгода в Казахстане родились 161,2 тысяч детей, число умерших составило 64,6 тысяч человек. Таким образом, естественный прирост населения составил 96,7 тысяч человек», – говорится в сообщении.

Больше всего детей родилось в:

  • Туркестанской области (21,94 на 1000 населения);
  • Мангистауской области (20,98);
  • Шымкенте (20,63).

Самый высокий уровень смертности отмечают в:

  • Северо-Казахстанской области (11,67 на 1000 населения);
  • Восточно-Казахстанской области (11,27);
  • Карагандинской области (9,33).

В течение шести месяцев в стране зарегистрировали 51,4 тысяч браков и 21,5 тысяч разводов. 

Кроме того, с января по июнь в страну прибыли 11 267 человек, а выбыли 3518 человек. Положительное сальдо миграции составило 7749 человек.

«По сравнению с соответствующим периодом 2024 года число выбывших из Казахстана уменьшилось на 49,5%, прибывших уменьшилось на 21%. Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран содружества составила 82,2%, доля выбывших в эти страны – 73,9%», – добавили в Нацбюро.

При этом количество людей, переезжающих внутри страны, наоборот увеличилось на 20,6%. Положительное сальдо миграции населения зафиксировали в:

  • Астане (36 821 человек);
  • Алматы (16 934 человека);
  • Шымкенте (10 838 человек);
  • Алматинской области (5 500 человек).
