экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Пашинян рассказал Путину о встрече с Трампом и Алиевым

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщил Кремль, глава армянского правительства проинформировал о своей встрече с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Белом доме.

«Владимир Путин отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку. Подтверждена готовность российской стороны содействовать в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020—2022 годов — комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений, включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе»,— говорится в сообщении Кремля.

Российский президент сообщил армянскому премьеру об итогах встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и подготовке к встрече с Дональдом Трампом на Аляске. Никол Пашинян «приветствовал шаги, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса».Также обсуждалось торгово-инвестиционное сотрудничество России и Армении.

По итогам встречи Никола Пашиняна, Ильхама Алиева и Дональда Трампа в Вашингтоне 8 августа было подписано Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, а также трехсторонняя Вашингтонская декларация, включающая пункт о проекте транспортного сообщения «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com