Пашинян рассказал Путину о встрече с Трампом и Алиевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщил Кремль, глава армянского правительства проинформировал о своей встрече с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Белом доме.

«Владимир Путин отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку. Подтверждена готовность российской стороны содействовать в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020—2022 годов — комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений, включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе»,— говорится в сообщении Кремля.

Российский президент сообщил армянскому премьеру об итогах встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и подготовке к встрече с Дональдом Трампом на Аляске. Никол Пашинян «приветствовал шаги, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса».Также обсуждалось торгово-инвестиционное сотрудничество России и Армении.

По итогам встречи Никола Пашиняна, Ильхама Алиева и Дональда Трампа в Вашингтоне 8 августа было подписано Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, а также трехсторонняя Вашингтонская декларация, включающая пункт о проекте транспортного сообщения «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания».