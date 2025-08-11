В Японии объявлена массовая эвакуация из-за дождей и наводнений

CentralAsia (CA) - Региональные власти третьего по величине японского острова Кюсю объявили массовую эвакуацию населения после того, как рекордные дожди вызвали наводнения и оползни.

Как сообщает The Japan Times, в префектуре Куматомо за несколько часов выпало 37 мм осадков, что привело к подтоплению десятков домов, потоки воды смывали с дороги автомобили и разрушили грунтовые дороги. Несколько человек пропали без вести, о погибших не сообщается.

По данным местных властей, объявление об эвакуации распространяется на районы, в которых проживает в общей сложности около 3 млн человек. В наиболее опасной зоне проживает более 380 тыс. человек. Спасатели уже провели операции, вызволив из затопленных домов несколько престарелых людей, которые не смогли выбраться оттуда самостоятельно.

Непогода также нарушила железнодорожное сообщение в регионе — местный оператор высокоскоростных поездов Kyushu Railway Co объявил о приостановке движения до нормализации обстановки