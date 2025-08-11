Премьер Армении с официальным визитом посетит Казахстан

CentralAsia (KZ) - В Астане начата подготовка к официальному визиту премьер-министра Армении, намеченному на конец этого года. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николой Пашиняном.

Как сообщает Акорда, президент Казахстана поздравил главу правительства Армении с подписанием в Вашингтоне Декларации об установлении мира между Арменией и Азербайджаном.

По словам Токаева, декларация открывает путь к масштабному международному сотрудничеству на Южном Кавказе и более интенсивному экономическому и инвестиционному взаимодействию Казахстана и Армении. Казахстан готов и далее способствовать политическому диалогу между Арменией и Азербайджаном, предоставляя свою площадку для переговоров.

Никол Пашинян проинформировал казахстанскую сторону о некоторых аспектах переговорного процесса по установлению мира между двумя государствами, отметив посредническую роль Президента США Дональда Трампа.

Премьер-министр дал положительную оценку деятельности Казахстана по примирению Армении и Азербайджана. Он также подтвердил готовность совершить визит в Казахстан в этом году для подписания новых соглашений о взаимном сотрудничестве.

