Трамп объявил, что 15 августа едет в Россию

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что «поедет в Россию в эту пятницу». Об этом пишет РБК.

Во время выступления в Белом доме он сказал: «Я собираюсь встретиться с Путиным, я еду в Россию».

Встреча с российским президентом была намечена на Аляске на 15 августа. Аляска была открыта русскими исследователями Михаилом Гвоздевым и Иваном Федоровым в 1732 году и с тех пор, до 1867 года, была российской, пока Петербург не продал ее Вашингтону. Сумма сделки составила $7,2 млн, или более 11 млн руб.

О планируемой встрече на Аляске Трамп объявил 8 августа.