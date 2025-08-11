экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Трамп объявил, что 15 августа едет в Россию

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп заявил, что «поедет в Россию в эту пятницу». Об этом пишет РБК.

Во время выступления в Белом доме он сказал: «Я собираюсь встретиться с Путиным, я еду в Россию». 

Встреча с российским президентом была намечена на Аляске на 15 августа. Аляска была открыта русскими исследователями Михаилом Гвоздевым и Иваном Федоровым в 1732 году и с тех пор, до 1867 года, была российской, пока Петербург не продал ее Вашингтону. Сумма сделки составила $7,2 млн, или более 11 млн руб.

О планируемой встрече на Аляске Трамп объявил 8 августа.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com