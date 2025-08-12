The MongolZ одолели paiN Gaming на BLAST Bounty 2025 Season 2

Стали известны все команды-участницы LAN-финала BLAST Bounty Season 2

10-го августа состоялся первый матч заключительного дня отборочных матчей BLAST Bounty 2025 Season 2.

The MongolZ очевидно оказались сильней своих соперников в лице paiN Gaming. Матч завершился со счетом 2:0 (Dust2 пик paiN 13:11, Ancient пик MongolZ 13:10). Несмотря на очевидное преимущество монгольского коллектива, бразильцы смогли навязать им борьбу. Лучшим игроком матча был признан Содбаяр «Techno» Мөнхболд с рейтингом 1.31 за обе карты.

The MongolZ проходят в основную стадию турнира, а paiN Gaming отправляются готовиться к следующему ивенту.

LAN-финал BLAST Bounty Season 2 стартует 14 августа в Мальте.

В основной стадии турнира примут участие 8 команд, которые прошли отборочные. В их числе: Team Vitality, MOUZ, Team Spirit, The MongolZ, Aurora Gaming, Astralis, Team Liquid, Virtus.Pro. Турнир будет состоять из двух этапов: матчи на вылет и сетка single elimination.

BLAST Bounty Season 2 Finals пройдет с 14 по 17 августа 2025 года в Мальте. Призовой фонд составит 500 тысяч долларов.

