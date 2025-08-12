Будет проведено предварительное ТЭО проекта железнодорожной линии от Улан-Батора до столицы Монгольской империи

Предварительное технико-экономическое обоснование строительства железной дороги Улан-Батор – Хархорум проводится компанией Suseon Engineering Co., Ltd. с 14 мая 2025 года по 8 января 2026 года при финансовой поддержке Корейской национальной железнодорожной корпорации.

В ходе встречи обсуждался вводный отчет по предварительному технико-экономическому обоснованию проекта железной дороги Улан-Батор – Хархорум.

Напомним, 15 июня текущего года в соответствии с Указом Президента Монголии началось строительство города Хархорум с торжественной церемонии поднятия Государственного флага страны, который будет вечно развеваться в «Саду Великих хаанов».

В 2022 году, в 860-ю годовщину со дня рождения Великого Чингисхана, Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа издал Указ о восстановлении города Новый Хархорум в долине реки Орхон, являющегося памятником всемирного наследия, истории и культуры. В соответствии с этим Указом было официально дано начало строительству города.

Открывая церемонию, Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа выступил с речью, в которой отметил, что при строительстве города Хархорум в обширной долине реки Орхон – священного очага монгольского народа – необходимо на основе исторических документов, археологических находок и свидетельств воссоздать облик периода более 800-летней давности, эпохи могущества Великих хаанов.

«При этом, в первую очередь, необходимо реализовать крупные инфраструктурные проекты, такие как строительство автомобильных и железных дорог, аэропортов, источников тепла и электроэнергии, мусороперерабатывающих заводов, очистных сооружений, городских зеленых зон, создание агрокластеров, а также восстановление рек и озер», — подчеркнул Глава государства.

