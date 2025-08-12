Парламентские выборы 2024 года в Монголии: эксперты БДИПЧ представляют итоговый отчет

Эксперты по выборам из Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) представили итоговый отчет и рекомендации миссии по наблюдению за парламентскими выборами в Монголии 2024 года во время визита в Улан-Батор 16–18 июня 2025 года.

«Мы высоко ценим состоявшиеся обсуждения и приверженность наших коллег выполнению рекомендаций БДИПЧ», — заявила Ксения Дашуцина, старший советник по выборам БДИПЧ. «Они могут рассчитывать на поддержку и экспертизу БДИПЧ на протяжении всего этого процесса».

Во встречах приняли участие представители Министерства иностранных дел, Генеральной избирательной комиссии, Постоянной комиссии по государственному устройству парламента, Административного апелляционного суда, Национального контрольно-ревизионного управления, Агентства по регулированию коммуникаций, а также различных организаций гражданского общества, работающих в избирательной сфере и СМИ.

БДИПЧ подтвердило, что выборы прошли хорошо, но остались нерешенными некоторые давние проблемы. Например, правила и условия ведения предвыборной кампании благоприятствовали существующим партиям из-за ограничений в Интернете, размытых границ между государством и партией и сообщений о давлении на государственных служащих, что вызвало обеспокоенность относительно того, имели ли избиратели действительно свободный выбор.

Правовая база достаточна для проведения демократических выборов, но всё ещё требует более строгого соответствия международным стандартам. День выборов прошёл гладко и прозрачно, хотя процедуры ручной проверки результатов требуют большей чёткости и последовательности.

Обсуждения были сосредоточены на пересмотре законодательства с целью приведения избирательного процесса в большее соответствие с международными стандартами, усовершенствования процедуры ручного пересчета голосов, обеспечения независимой проверки системы подсчета голосов, предотвращения нецелевого использования государственных ресурсов, усиления санкций за нарушения в области финансирования избирательных кампаний и предоставление ложной информации, а также повышения эффективности процесса разрешения споров.

БДИПЧ также оценило усилия страны по выполнению предыдущих рекомендаций наблюдательных миссий, проведенных в период с 2016 по 2021 год. Из 67 рассмотренных рекомендаций восемь были полностью выполнены, пять — в основном выполнены, 17 — частично выполнены и 37 — не выполнены. Более подробную информацию можно найти в базе данных рекомендаций БДИПЧ по вопросам выборов.

Все государства-участники ОБСЕ взяли на себя обязательство оперативно реагировать на оценки и рекомендации БДИПЧ относительно выборов.

