экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Запущена программа обучения региональных менторов

CentralAsia (MNG) -  11 августа 2025 года одновременно в аймаках Ховд, Дархан-Уул, Архангай, Дорнод и Өмнөговь начались обучающие сессии для региональных менторов, ответственных за реализацию программы дошкольного образования.

Министерство образования Монголии намерено внедрить «Обновлённую программу дошкольного образования» по всей стране с 2025/2026 учебного года. Одним из ключевых подготовительных шагов к достижению этой цели является подготовка региональных менторов.

Участники программы подробно изучат обновленную учебную программу и получат задачу распространить ее среди учителей и административного персонала в своих регионах, а также оказать руководство и поддержку в ее внедрении.

Обучение будет организовано на региональном уровне в аймаках 11–13 августа 2025 года и в столице 20–22 августа 2025 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com