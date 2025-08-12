Запущена программа обучения региональных менторов

CentralAsia (MNG) - 11 августа 2025 года одновременно в аймаках Ховд, Дархан-Уул, Архангай, Дорнод и Өмнөговь начались обучающие сессии для региональных менторов, ответственных за реализацию программы дошкольного образования.

Министерство образования Монголии намерено внедрить «Обновлённую программу дошкольного образования» по всей стране с 2025/2026 учебного года. Одним из ключевых подготовительных шагов к достижению этой цели является подготовка региональных менторов.

Участники программы подробно изучат обновленную учебную программу и получат задачу распространить ее среди учителей и административного персонала в своих регионах, а также оказать руководство и поддержку в ее внедрении.

Обучение будет организовано на региональном уровне в аймаках 11–13 августа 2025 года и в столице 20–22 августа 2025 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения