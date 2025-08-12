Конференция сторон КБО ООН COP17 пройдет в национальном парке Улан-Батора

CentralAsia (MNG) - 17-я Конференция Сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (COP17) пройдет с 17 по 28 августа 2026 года в Монголии.

Для подготовки 17-й Конференции Сторон (COP17) создан Национальный комитет под председательством министра окружающей среды и изменения климата г-на Батбаатара Бата. В соответствии с решением городского совета, COP17 пройдет на территории муниципального бюджетного предприятия «Национальный парк». Члены Национального комитета посетили место проведения основных мероприятий COP17.

Говоря о планируемой застройке на участке, директор Управления инвестиций и развития COP17, заявил: «Из 920 гектаров национального парка 29,9 гектара выделены в качестве основной территории для застройки COP17, из которых 5,6 гектара будут выделены под застройку. В рамках проекта будет оборудовано 930 парковочных мест и установлено 20 временных сооружений. Дорожные работы и строительные работы планируется начать в этом году. Инженерная инфраструктура, включая водоснабжение и телекоммуникационные каналы, уже развивается по плану».

Советник министра окружающей среды и изменения климата и руководитель отдела подготовки к COP17 проинформировали министра Батбаатара Бата о ходе подготовки к встрече международных гостей и обеспечении оптимальных условий работы для организаторов. В ходе встречи на месте они обменялись мнениями по ключевым операционным вопросам, связанным с мероприятием.

