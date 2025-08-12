Подготовка города Улан-Батора к зиме достигла 63 процентов

CentralAsia (MNG) - Подготовка к зиме 2025-2026 годов в столице продолжается, выполнено 63% работ.

На очередном совещании руководства столицы обсуждались вопросы подготовки к зиме, дорожных работ и расчистки территорий.

В рамках подготовки к зиме в Улан-Баторе реализуется в общей сложности 750 проектов и мероприятий. Работа ведется в таких секторах, как отопление, электроснабжение, инженерная инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение и образование.

В рамках плана подготовки электроснабжения выполняется 98 мероприятий по 32 видам магистрального оборудования. Организовано проведение плановых ремонтов 3387 линий и единиц оборудования. В теплоснабжении работы по замене 13,5 км основных тепловых трубопроводов, капитальному и текущему ремонту трубопроводов и оборудования выполнены более чем на 60%. Из них работы на восьми основных трубопроводах в рамках «Проекта повышения эффективности централизованного теплоснабжения города Улан-Батора» выполнены на 85 процентов; ремонтные работы и работы по оснащению оборудованием АО «Улан-Баторская централизованная теплосеть» выполнены на 53 процента, завершены два капитальных ремонта. Восемь проектов государственного и столичного уровней завершены на 48%, а ремонтные работы по заказу потребителей и коммунальных хозяйств – на 40%. В сфере здравоохранения из 92 проектов 65 завершены, еще 27 находятся в процессе реализации.

Мэр Улаанбаатара Нямбаатар Хишгээ отметил важность сочетания качественной подготовки к зиме с мерами по снижению загрязнения воздуха в столице.

Также на совещании был заслушан отчет о международном конкурсе по разработке концепции развития города Хунну.

