Министерство семьи, труда и социальной защиты будет реализовывать проекты с АБР

CentralAsia (MNG) - Министр по делам семьи, труда и социальной защиты Аубакир Телухан встретился с Шеннон Коулин, страновым директором Азиатского банка развития (АБР) в Монголии, и другими должностными лицами 8 августа 2025 года.

Правительство Монголии и Азиатский банк развития плодотворно сотрудничают уже более 30 лет, реализуя масштабные проекты в сфере труда и социальной защиты. В рамках этого сотрудничества стороны обменялись информацией о ряде двусторонних проектов и программ.

В частности, стороны отметили прогресс в обеспечении доступности услуг для уязвимых социальных групп и положительные результаты, достигнутые в рамках проектов «Обеспечение инклюзивности и предоставления услуг для лиц с ограниченными возможностями» и «Развитие системы и услуг по уходу за пожилыми людьми в Монголии». Также была дана высокая оценка достижениям и ощутимым результатам «Второго проекта социальной защиты, реагирующего на шоковые потрясения», финансируемого АБР, в частности, его программы «Подход к постепенному переходу».

Министр Аубакир Телухан предложил предоставить молодежи возможности краткосрочной практической подготовки по востребованным профессиям, расширить поддержку и обучение для начинающих предпринимателей, ориентированных на людей с ограниченными возможностями, безработных и лиц с низкими доходами, расширить возможности трудоустройства и участия на рынке труда для сельской молодежи, а также улучшить участие женщин в рабочей силе.

Директор представительства Азиатского банка развития (АБР) в Монголии Шеннон Коулин выразила готовность оказывать поддержку и сотрудничать в реализации высокоэффективных инициатив.

