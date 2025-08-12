экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Городская трансформация: по всему городу расчищено 3157 участков земли

CentralAsia (MNG) -  В рамках жилищного проекта для юрточного района ведется расчистка земель в подцентрах Сэлбэ, Ханын-Материал и Шархад.

На сегодняшний день в общей сложности 3157 земельных участков были расчищены под объекты социальной инфраструктуры, включая дороги, дорожные сооружения, инженерные сети, школы, детские сады и соответствующие парковки. Например, в административном центре Сэлбэ были расчищены 2020 из 2206 земельных участков, а также 216 из 232 земельных участков, затронутых жилищным проектом «Ханын-Материал».

Кроме того, были расчищены 497 из 872 земельных участков, затронутых 25 дорожными проектами, и 273 из 624 земельных участков, затронутых 51 проектом социальной инфраструктуры, включая школы, детские сады и соответствующие парковки.

Кроме того, из 132 земельных участков общей площадью 134,3 га, запланированных к расчистке в рамках проекта строительства автомагистрали Туул, в рамках первого этапа были расчищены 15 земельных участков в районе Сонгинохайрхан.

