Китай и США продлили тарифную паузу на 90 дней

CentralAsia (CA) - Пекин и Вашингтон по итогам переговоров в Стокгольме договорились продлить действие тарифной паузы, истекающей 12 августа, еще на 90 дней. Совместное заявление сторон опубликовала пресс-служба китайского министерства коммерции.

Согласно заявлению, США и Китай обязались вносить изменения в расчет пошлин и приостановить реализацию 24-процентных тарифов еще на 90 дней, сохранив при этом оставшиеся 10-процентные тарифы.

Трамп в соцсети Truth Social также подтвердил подписание соглашения.

«Я только что подписал Исполнительный Указ, который продлит приостановление тарифов на Китай на еще 90 дней. Все остальные элементы Соглашения останутся прежними», — отметил он.

Переговоры в Стокгольме между США и Китаем, которые прошли в конце июля 2025 года, были третьим раундом высокоуровневых торговых консультаций, нацеленных на разрешение споров и предотвращение дальнейшей эскалации торговой войны между двумя странами.

В 2025 году отношения США и Китая обострились: очередной раунд «торговой войны» начался после решения администрации Дональда Трампа об ужесточении тарифов на импорт из Китая.

США постепенно подняли размер пошлин на китайские товары — с 10% (базовая ставка) в феврале, до 104% к апрелю, а с учетом дополнительных мер в марте—апреле — до 145%. Китай отвечал зеркальными мерами: тарифы выросли до 125% на американские товары.