Два китайских корабля столкнулись во время преследования филиппинского судна

CentralAsia (CA) - Судно береговой охраны Китая (CCG) столкнулось с военным кораблем ВМС Китая во время преследования судна береговой охраны Филиппин (PCG) в районе Бахо-де-Масинлок в Западно-Филиппинском море. Об этом сообщает Manila Bulletin.

Представитель PCG Джей Тарриела сообщил, что столкновение произошло во время гуманитарной миссии филиппинских судов, которые вместе с рыболовецким судном доставляли топливо и припасы около 35 рыбакам. Во время операции китайские суда вели опасные маневры и блокировали движение филиппинских кораблей.

Китайский корабль обстрелял из водомета филиппинское судно, но его экипаж смог избежать повреждений.

В ходе преследования китайское судно CCG с номером 3104 столкнулось носовой частью военного корабля ВМС Китая с номером 164, что привело к серьезным повреждениям и вывело судно из строя. Несмотря на инцидент, филиппинская береговая охрана предложила помощь пострадавшим на китайском корабле, включая спасение и медицинскую поддержку.