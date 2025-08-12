экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Санкт-Петербурге мигрантам запретили работать курьерами
CentralAsia (CA) -  Власти Санкт-Петербурга расширили перечень сфер, в которых будет запрещено трудиться иностранным гражданам, работающим по патентам.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Оно вносит изменения в документ от 28 июля 2025 года и дополняет список профессий, закрытых для мигрантов.

Если ранее ограничения касались только таксомоторных перевозок, то теперь они распространяются и на курьерские услуги. Под запрет попадают все виды деятельности, связанные с доставкой: от классической курьерской работы и перевозок с использованием различных видов транспорта до доставки еды на дом и прочих курьерских сервисов. По данным Смольного, эта мера призвана сократить масштабы нелегальной занятости, повысить качество и безопасность услуг, а также предоставить дополнительные рабочие места жителям города, особенно студентам и молодежи.

Для того чтобы бизнес смог перестроиться, предусмотрен трехмесячный переходный период, в течение которого компании обязаны привести кадровую политику в соответствие с новыми правилами.

Петербург не единственный регион, где действуют подобные ограничения. По состоянию на январь 2025 года запреты на работу мигрантов в разных сферах были введены в 49 субъектах.

По данным Высшей школы экономики, к концу 2024 года дефицит кадров в РФ составил 2,6 млн человек, что на 17% превышает показатель годичной давности. Наиболее серьезная нехватка наблюдается в промышленности (391 тыс. работников), торговле (347 тыс.) и транспортной сфере (219 тыс.).

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в конце июля оценил общий кадровый дефицит в 2,4 — 3 млн человек. Он подчеркнул, что в ближайшие годы эту проблему нельзя будет решить ни за счет роста производительности, ни путем увеличения продолжительности рабочего дня. По мнению Шохина, единственным реальным выходом остается привлечение новых мигрантов.

