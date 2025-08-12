В Иране женщине грозит казнь за отравление 11 мужей, - The Telegraph

CentralAsia (CA) - В Иране женщине, отравившей 11 мужей за 22 года, грозит смертная казнь, пишет The Telegraph.

56-летняя Колсум Акбари из провинции Мазендеран призналась в серии убийств пожилых мужчин, за которых выходила замуж с целью завладеть их имуществом и приданным. По данным следствия, преступления совершались с 2000 по 2023 год, и долгое время оставались незамеченными, поскольку смерти жертв списывали на естественные причины, связанные с возрастом и болезнями.

Схема Акбари была проста и продуманна: она находила одиноких обеспеченных мужчин через знакомых, заключала брак с высоким приданным, а затем постепенно травила мужей комбинацией лекарств от давления и диабета, седативных препаратов и технического алкоголя. География преступлений охватывала сразу несколько городов — Сари, Нека, Махмудабад, Баболь и Каемшехр, что осложняло выявление связей между случаями.

Арест женщины произошел в 2023 году после смерти ее последней жертвы — 82-летнего Голамреза Бабаи. Подозрения возникли, когда друг семьи погибшего вспомнил, что женщина ранее пыталась отравить его отца. Родные Бабаи обратились в полицию, и Акбари была задержана. На допросах она призналась в убийствах, хотя путалась в их количестве.

«Может быть, это было 13 или 15 человек. Я точно не помню», — сообщила иранка.

В деле насчитывается 11 обвинений в умышленном убийстве и одно — в покушении на убийство. Более 45 истцов, включая наследников жертв, требуют смертной казни для обвиняемой. Адвокат пытался добиться психиатрической экспертизы, но семьи отвергли эту инициативу, утверждая, что столь тщательно спланированные действия невозможно списать на безумие.

По данным прокуратуры, имущество, полученное от погибших мужей, Акбари оформляла на имя своей дочери.