Пожар уничтожил 40% рынка «Уч кахрамон» в Ташкентской области. Возбуждено уголовное дело

CentralAsia (UZ) - В ночь на 11 августа на территории рынка «Уч кахрамон» в Ташкентском районе произошел крупный пожар.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 02:22. Через семь минут на место прибыли первые пожарно-спасательные расчеты. Всего к тушению были привлечены 10 расчётов.

Огонь удалось локализовать в 03:24, а полностью ликвидировать — в 04:46. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Правоохранители завели уголовное дело по факту пожара.

Как сообщил пресс-секретарь ГУВД Ташкентской области Бобур Туляганов, общая площадь рынка составляет 20 тысяч квадратных метров. В результате принятых мер от пожара удалось спасти торговые точки, расположенные на площади 12 тысяч «квадратов» (60%). То есть огонь уничтожил 40% рынка.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 259 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, дело находится в производстве Следственного управления при Главном управлении внутренних дел Ташкентской области», – говорится в сообщении.

Статья касается нарушения правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее тяжкие последствия. Виновному грозит до 5 лет лишения свободы с лишением определенного права.

В настоящее время проводятся следственные действия, следователи выясняют причины случившегося.