Вода позеленела в реках Алматы: Экологи дали заключение

CentralAsia (KZ) - Экологи Алматы сообщили результаты проверок воды в реках Каргалы и Большая Алматинка после информации о возможном сбросе неизвестного вещества, пишет informburo.kz.

5 августа после информации о неестественном зелёном окрасе воды в Каргалы специалисты департамента экологии провели оперативные выезды и обследовали территорию вдоль русла реки – от улицы Жандосова до ПКСТ «Теплоэнергетик». Специалисты отобрали пробы воды.

«По результатам анализа превышений по основным показателям качества воды не обнаружено. Также сообщаем, что, по предварительным оценкам, сброс вещества зелёного цвета носил разовый характер. Вероятно, по этой причине оно быстро распространилось по течению реки и визуально перестало проявляться», – рассказал руководитель отдела департамента экологии по городу Алматы Алмат Алкожа.

6 августа в соцсетях распространили ещё одно видео с подобным зелёным окрасом воды ниже озера Сайран в русле реки Большая Алматинка. Экологи выехали на место, но ничего там не обнаружили. Отобранные пробы воды тоже не вызвали вопросов после лабораторных исследований.

В департаменте экологии сообщили, что работают вместе с полицией для выявлению источника возможного сброса и установления виновных.

Ранее в акимате Алматы предполагали, что в Каргалы с моста могли сбросить химическое вещество.

