В ночь на 12 августа на Солнце произошли две вспышки

CentralAsia (CA) - Две сильные вспышки на Солнце предпоследнего класса мощности произошли ночью 12 августа, сообщил Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») на официальном сайте.

«12 августа в 3:59 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N03W89) зарегистрирована вспышка M1.5 продолжительностью 34 минуты. <...> В 4:23 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N05W89) зарегистрирована вспышка M1.8 продолжительностью 9 минут», — говорится в сообщении института.

В прогнозе на 12 августа указано, что вспышечная солнечная активность остается умеренной. Возможны вспышки класса Х, в том числе протонные. Продолжается магнитная буря, сообщил институт.

Накануне на Солнце зафиксировали масштабный выброс плазмы, охвативший несколько активных областей в западном полушарии звезды. Главным источником вспышки стала активная область 4168, находящаяся под значительным угловым удалением от направления на Землю.

Утром 8 августа на Солнце произошла вспышка уровня M2.8 (сильная). 7 августа на Солнце произошло 18 вспышек, почти все из которых наблюдались около линии Солнце — Земля.