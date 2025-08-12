экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Военный вертолёт упал в водоём под Алматы: Обнаружено тело последнего погибшего

CentralAsia (KZ) -  В озере-накопителе Сорбулак близ Алматы обнаружили третьего погибшего в результате крушения военного вертолёта, сообщили в Министерстве обороны.

Вертолёт EC-145 Сил воздушной обороны с тремя военнослужащими на борту пропал во время планового перелёта 25 июля. Вскоре на поверхности Сорбулака обнаружили масляное пятно, что позволило определить ареал поиска.

12 августа поисковая группа нашла тело помощника командира экипажа, капитана Амана Амангелды. Накануне нашли труп бортового техника, капитана Бахтияра Ержигитова, днём ранее – командира экипажа, майора Нуржигита Уйсинбаева.

«Все трое являлись выпускниками Военного института Сил воздушной обороны, пользовались глубоким уважением среди коллег и командования, были отзывчивыми и всегда готовыми прийти на помощь товарищам», – говорится в сообщении.

На месте продолжают поисковые работы – ищут фрагменты воздушного судна, некоторые из них уже выловили из озера ранее.

