Токаев разбил доску после того, как ему вручили черный пояс по тхэквондо

CentralAsia (KZ) -  Глава Всемирной федерации тхэквондо Чунгвон Чоу вручил президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву чёрный пояс девятого дана — высшую награду в этом виде спорта, сообщает Акорда.

Токаев по просьбе главы Всемирной федерации тхэквондо оставил автограф на тренировочной доске, а затем её разбил.

«Я этого не заслуживаю, потому что не занимаюсь тхэквондо. Чтобы хоть как-то оправдать ваш подарок, мне придётся по утрам делать пару упражнений», - пошутил глава государства во время встречи Чунгвон Чоу в Акорде (цитата Orda.kz).

