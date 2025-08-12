На Тайване проводится массовая эвакуация из-за подхода тайфуна «Подул»

CentralAsia (CA) - Власти Тайваня 12 августа предпринимают все возможные меры для эвакуации сотен жителей обращенного к Тихому океану юго-восточного побережья острова в преддверии подхода тайфуна «Подул», сообщает агентство Reuters.

При этом в близлежащих районах еще не оправились от наводнений и сильных ветров, вызванных предыдущими тайфунами.

Как сообщается, в восточном уезде Хуалянь около 700 человек эвакуируют, чтобы избежать рисков, связанных с переполнением естественной дамбы, образованной оползнем при предыдущем тайфуне.

По словам синоптиков, тайфун средней силы «Подул», скорость которого достигает 155 км/ч, направляется к городу Тайтун. Он усиливается, и ожидается, что выйдет на сушу в среду. Далее шторм обрушится на густонаселенное западное побережье, а в конце недели направится в южную провинцию Китая Фуцзянь.