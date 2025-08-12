Власти Казахстана отвергли планы закрыть в школах русские классы

CentralAsia (KZ) - Министерство просвещения Казахстана не планирует закрывать школьные классы с обучением на русском языке. Об этом рассказал министр просвещения Гани Бейсембаев на пресс-конференции, сообщает Orda.kz.

«Таких планов, сразу скажу, нет, потому что класс выбирает родитель, по этому по выбору открываются классы. Сейчас по статистике желающих учить своих детей именно в классах с казахским языком обучения становится больше. Это такая тенденция, поэтому и больше (классов с казахским языком обучения). Специально каких-то планов, программ по открытию, по закрытию государство не имеет. И это естественный процесс»,сказал Гани Бейсембаев.

Министр подчеркнул, что для его ведомства главное — это обеспечить качественное обучение.

Согласно конституции Республики Казахстан, государственным является казахский язык. Однако государственные органы и организации местного самоуправления на равных основаниях используют казахский и русский языки в качестве официальных.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения