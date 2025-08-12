Почти 100 гор в Непале станут бесплатными для восхождения

Эверест

CentralAsia (CA) - Непал в ближайшие два года не будет брать с альпинистов плату за восхождение на вершины 97 гималайских гор, чтобы стимулировать туризм в отдаленные и менее благополучные районы страны и привлечь туда альпинистов.

Одновременно плата за разрешение на восхождение на Эверест, высочайшую вершину мира, в пик сезона с сентября вырастет до 15 тысяч долларов — это первое повышение почти за 10 лет.

Объявляя о своем решении, министерство туризма Непала выразило надежду, что эта инициатива привлечет внимание к «неизведанным туристическим продуктам и направлениям».

Альпинизм — это важный источник дохода для Непала, на территории которого находятся восемь из 10 самых высоких гор мира. В прошлом году сборы за восхождение принесли 5,9 млн долларов США, более трех четвертей этой суммы пришлось на Эверест.

Вершины, на которые можно будет подняться бесплатно, расположены в западных непальских провинциях Карнали-Прадеш и Судурпашчим-Прадеш. Их высота — от 5970 метров до 7132 метров.

Обе эти провинции относятся к числу самых бедных и наименее развитых регионов страны.

«Несмотря на захватывающую дух красоту этих гор, число туристов и альпинистов здесь очень мало из-за сложного доступа. Мы надеемся, что отмена платы за восхождение поможет изменить ситуацию», — сказал Химал Гаутам, директор Департамента туризма Непала.

«Новые туристы помогут создать рабочие места, принести доход и укрепить местную экономику», — цитирует его Kathmandu Post.

Однако пока неясно, планируют ли власти улучшить инфраструктуру и транспортное сообщение с этими отдаленными районами. Неясно также, насколько успешно местные власти справятся с наплывом альпинистов, если инициатива бесплатного восхождения будет реализована.

Альпинисты традиционно не проявляли особого интереса к этим 97 труднодоступным вершинам — за последние два года они побывали лишь на 68 из них. Для сравнения: в 2024 году власти выдали 421 разрешение на восхождение на Эверест.

Эверест, высочайшая вершина мира высотой более 8849 метров, в последние годы страдает от чрезмерного интереса альпинистов и экологических проблем.

В апреле 2024 года Верховный суд Непала постановил, что правительство должно ограничить количество разрешений на восхождение на Эверест и несколько других вершин, заявив, что «необходимо принимать пропускную способность гор».

В январе этого года власти объявили о повышении платы за разрешение на 36%. Для тех, кто попытается покорить вершину вне пикового сезона с апреля по май, теперь стоимость восхождения на Эверест с сентября по ноябрь составит 7500 долларов, а с декабря по февраль — 3750 долларов.

Парламент Непала также обсуждает новый закон, который потребует от любого желающего взойти на Эверест сначала подняться на другую непальскую гору высотой более 7 тысяч метров.

Эта инициатива сделает вершины Карнали-Прадеш и Судурпашчим-Прадеш «идеальными тренировочными площадками», пишет Kathmandu Post.