Капитан сборной России по альпинизму Тотмянин скончался в Бишкеке после покорения пика Победы

CentralAsia (KG) - Сегодня в Бишкеке ушёл из жизни альпинист, один из сильнейших высотников России, шестикратный обладатель знака «Снежный барс» – Николай Тотмянин.

Как сообщила федерация альпинизма России, его сердце остановилось после возвращения с пика Победы [Кыргызстан].

Николай Тотмянин – заслуженный мастер спорта России, обладатель Золотого Ледоруба, профессиональный горный гид, всю свою жизнь целиком и без остатка посвятил высотным восхождениям. Среди его выдающихся достижений – пик Жанну (7710 м), западная стена К2, северная стенп Эйгера, пик Корженевской, восхождение на Эверест с северной стороны и многих других на самые сложные вершины Кавказа, Памира, Тянь-Шаня, Каракорума, Гималаев и Альп.

Он был капитаном и участником многочисленных экспедиций сборной команды России по альпинизму.

