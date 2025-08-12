экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Капитан сборной России по альпинизму Тотмянин скончался в Бишкеке после покорения пика Победы

CentralAsia (KG) -  Сегодня в Бишкеке ушёл из жизни альпинист, один из сильнейших высотников России, шестикратный обладатель знака «Снежный барс» – Николай Тотмянин.

Как сообщила федерация альпинизма России, его сердце остановилось после возвращения с пика Победы [Кыргызстан].

Николай Тотмянин – заслуженный мастер спорта России, обладатель Золотого Ледоруба, профессиональный горный гид, всю свою жизнь целиком и без остатка посвятил высотным восхождениям. Среди его выдающихся достижений – пик Жанну (7710 м), западная стена К2, северная стенп Эйгера, пик Корженевской, восхождение на Эверест с северной стороны и многих других на самые сложные вершины Кавказа, Памира, Тянь-Шаня, Каракорума, Гималаев и Альп.

Он был капитаном и участником многочисленных экспедиций сборной команды России по альпинизму. 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Кыргызстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com