61-летняя монгольская акробатка всё ещё демонстрирует свою гибкость

ЭНХЦЭЦЭГ Лодой — заслуженная монгольская актриса и артистка цирка.

В 2019 году президент Ассоциации акробатов Монголии Энхцэцэг Лодой в возрасте 55 лет приняла участие в качестве почетного гостя в 40-м ежегодном Международном фестивале «Цирк завтрашнего дня» и завоевала золотую медаль за свои выступления в области акробатики и аэробики. В 1983 году она представляла Монголию на этом конкурсе и завоевала золотую медаль, а теперь, 35 лет спустя, в возрасте 55 лет, она участвовала в качестве почетного гостя и даже выступила.

В 1983 году она завоевала первую золотую медаль Монголии на Международном конкурсе циркового искусства уровня А «Завтрашний мир» в Париже. В знак признания её заслуг глава государства Цэдэнбал Юмжаа присвоил ей в возрасте 19 лет звание Заслуженной артистки Монголии и подарил трёхкомнатную квартиру.

Сейчас ей 61 год, и она также является исполнительным директором монгольского современного цирка Angels в Хаанбанке.

Недавно она выступила с акробатическими номерами на праздновании 100-летия сомона Цэцэг в аймаке Ховд. Этот сомон – её малая родина, место её рождения.

«Моё первое соревнование состоялось в 1981 году, когда я участвовала в первом фестивале артистов цирка в Гаване на Кубе. Тогда моя наставница Норовсамбуу Бэгзсурэн была одним из членов жюри. Я выступала с сольными акробатическими номерами. Я заняла первое место среди артистов цирка из Монголии. Я завоевала первую премию на этом фестивале», — вспоминает она. «Когда я закончила выступление, все судьи и 3000 зрителей встали и зааплодировали. Я была тогда совсем маленькой девочкой, мне ещё не было и 18. Было так приятно, что меня так приняли».

«Моим учителем была народная артистка, лауреат Государственной премии госпожа Цэнд-Аюуш Тогоочулуун, лучший преподаватель монгольских акробатов. Можно сказать, что она – учитель почти всех цирковых акробатов Монголии», — сказала Энхцэцэг.

