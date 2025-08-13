Cessna SkyCourier и Cessna Grand Caravan EX присоединяются к флоту Hunnu Air в Монголии

Первые самолеты Cessna SkyCourier и Cessna Grand Caravan EX присоединяются в Монголии присоединится к флоту Hunnu Air, расширяя возможности в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Cessna SkyCourier выходит на рынок Монголии благодаря чартерному оператору Hunnu Air, который размещает первый заказ на этот универсальный двухмоторный турбовинтовой самолет в стране.

Сessna SkyCourier

Авиакомпания Hunnu Air будет использовать самолёты Cessna SkyCourier для развития внутреннего туризма и грузовых перевозок в Монголии. Заказ включает два пассажирских варианта самолёта Cessna SkyCourier и один Cessna Grand Caravan EX. Поставки новых самолётов, как ожидается, начнутся в 2026 году.

Cessna Grand Caravan EX

Cessna SkyCourier разработан и произведен компанией Textron Aviation Inc., входящей в состав Textron Inc. (NYSE:TXT).

«Cessna SkyCourier, разработанный с учетом требований универсальности и производительности, отлично подходит для поддержки услуг Hunnu Air по всей Монголии», — отметил Лэнни О'Бэннион, старший вице-президент по продажам и маркетингу. «Растущая популярность этого самолета во всем мире подчеркивает его исключительную адаптивность для поддержки грузовых авиаперевозок, чартерных перевозок и специальных миссий, демонстрируя его широкую привлекательность в различных секторах эксплуатации».

С 2011 года авиакомпания Hunnu Air играет ключевую роль в авиационном секторе Монголии, демонстрируя твёрдую приверженность развитию как внутренних, так и международных авиаперевозок. Будучи второй по величине авиакомпанией Монголии, Hunnu Air заняла свою нишу, предлагая пассажирам надёжные и эффективные решения в области авиаперевозок.

Благодаря своим исключительным характеристикам, надежности и грузоподъемности, SkyCourier идеально подходит для VIP-перевозок по обширным и разнообразным ландшафтам Монголии, обеспечивая более удобный доступ к удаленным и живописным местам. Эта стратегическая инвестиция подчеркивает стремление Hunnu Air расширять возможности авиаперевозок и поддерживать растущий туристический сектор Монголии.

Недавно компания Textron Aviation отметила первую поставку в Канаду двухмоторного турбовинтового высокоплана компании Air Bravo Corporation, а также получение сертификата на конфигурацию Combi от Национального агентства гражданской авиации Бразилии и первую поставку в Южную Америку.

О Cessna SkyCourier

Двухмоторный турбовинтовой высокоплан Cessna SkyCourier сочетает в себе высокую производительность и низкие эксплуатационные расходы для грузовых, пригородных и специальных авиаперевозок.

Грузовой вариант способен перевозить до трёх грузовых контейнеров LD3 с впечатляющей грузоподъёмностью 6000 фунтов (2727 кг). Вариант на 19 пассажиров оснащён дверями для экипажа и пассажиров для удобной посадки, а также большими окнами кабины, обеспечивающими естественное освещение и прекрасный обзор. Оба варианта оснащены одноточечной дозаправкой под давлением для ускорения разворота.

SkyCourier оснащён двумя турбовинтовыми двигателями Pratt & Whitney Canada PT6A-65SC, установленными на крыльях, и мощным и надёжным алюминиевым винтом McCauley Propeller C779 диаметром 110 дюймов с четырьмя лопастями, полностью флюгируемым и реверсируемым шагом. Он разработан для повышения эффективности самолёта при перевозке больших грузов. SkyCourier оснащён авионикой Garmin G1000 NXi и развивает максимальную крейсерскую скорость более 200 узлов (200 узлов) и максимальную дальность полёта 900 морских миль.

