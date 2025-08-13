В Локарно состоялась премьера монгольского короткометражного фильма A South Facing Window

CentralAsia (MNG) -

10 августа произошло историческое событие для монгольского кинематографа: на престижном 78-м Локарнском кинофестивале состоялась мировая премьера короткометражного фильма A South Facing Window («Окно, выходящее на юг»). Режиссёр Лхагвадулам Пурэв-Очир представила свою работу в категории короткометражных фильмов, где за право быть замеченными боролись 40 картин из 25 стран мира.

Звёздный состав премьеры впечатлил зрителей: на показе присутствовали исполнители главных ролей актрисса Аззаяа Мөнхбат и актер Алтаншагай Мөнхнасан, а также французский продюсер Катя Хазак, которая представляла картину.

Аннотация

Азаа и Шагай, которым скоро за тридцать, живут в Улан-Баторе со своей шестилетней дочерью. Их отношения балансируют на грани краха, и они ищут радость, бродя по пустующим домам. Среди забитых улиц и удушающего движения напряжение перерастает в ожесточённый спор.

В ролях:

Аззаяа Мөнхбат в роли Азаа

Алтаншагай Мөнхнасан в роли Шагая

Оюунцэцэг Цогбадрах

Одгэрэл Бат-Орших

Сарангэрэл Сухбаатар

Батбаяр Шагдаржав

Релиз

Мировая премьера фильма A South Facing Window состоялась 10 августа 2025 года на конкурсе Concorso Corti d'Autore в рамках программы Pardi di Domani 78-го кинофестиваля в Локарно. Фильм также участвовал в конкурсе Pardino d’Oro Swiss Life в номинации «Лучший авторский короткометражный фильм». Фильм будет показан в секции Short Cuts (Программа 3) Международного кинофестиваля в Торонто в сентябре 2025 года.

В мае этого года A South Facing Window получил специальный приз жюри на конкурсе короткометражных фильмов Unifrance.

Фильм создан совместными усилиями монгольских компаний «Гуру Медиа» и «Аврора Фильм» при поддержке масштабной программы International Film Camp (IFC). Важный вклад в реализацию проекта внесли Национальный центр кинематографии и анимации Франции и продюсерская компания Arte France.

Локарнский кинофестиваль считается одним из самых престижных европейских киносмотров, поэтому участие в нём монгольского фильма – значимое достижение для национального кинематографа.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения