В Локарно состоялась премьера монгольского короткометражного фильма A South Facing Window

10 августа произошло историческое событие для монгольского кинематографа: на престижном 78-м Локарнском кинофестивале состоялась мировая премьера короткометражного фильма A South Facing Window («Окно, выходящее на юг»). Режиссёр Лхагвадулам Пурэв-Очир представила свою работу в категории короткометражных фильмов, где за право быть замеченными боролись 40 картин из 25 стран мира.
Звёздный состав премьеры впечатлил зрителей: на показе присутствовали исполнители главных ролей актрисса Аззаяа Мөнхбат и актер Алтаншагай Мөнхнасан, а также французский продюсер Катя Хазак, которая представляла картину.
Аннотация
Азаа и Шагай, которым скоро за тридцать, живут в Улан-Баторе со своей шестилетней дочерью. Их отношения балансируют на грани краха, и они ищут радость, бродя по пустующим домам. Среди забитых улиц и удушающего движения напряжение перерастает в ожесточённый спор.
В ролях:
Аззаяа Мөнхбат в роли Азаа
Алтаншагай Мөнхнасан в роли Шагая
Оюунцэцэг Цогбадрах
Одгэрэл Бат-Орших
Сарангэрэл Сухбаатар
Батбаяр Шагдаржав
Релиз
Мировая премьера фильма A South Facing Window состоялась 10 августа 2025 года на конкурсе Concorso Corti d'Autore в рамках программы Pardi di Domani 78-го кинофестиваля в Локарно. Фильм также участвовал в конкурсе Pardino d’Oro Swiss Life в номинации «Лучший авторский короткометражный фильм». Фильм будет показан в секции Short Cuts (Программа 3) Международного кинофестиваля в Торонто в сентябре 2025 года.
В мае этого года A South Facing Window получил специальный приз жюри на конкурсе короткометражных фильмов Unifrance.
Фильм создан совместными усилиями монгольских компаний «Гуру Медиа» и «Аврора Фильм» при поддержке масштабной программы International Film Camp (IFC). Важный вклад в реализацию проекта внесли Национальный центр кинематографии и анимации Франции и продюсерская компания Arte France.
Локарнский кинофестиваль считается одним из самых престижных европейских киносмотров, поэтому участие в нём монгольского фильма – значимое достижение для национального кинематографа.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews