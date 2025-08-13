Всемирный культурный фестиваль «Нүүдэлчин» пройдет 22–24 августа

Всемирный культурный фестиваль «Нүүдэлчин» («Nomads») пройдет 22–24 августа 2025 года у подножия горы Тайж-Хайрхан в районе Налайх города Улан-Батора.

Мероприятие проводится ежегодно в поддержку Конвенции ЮНЕСКО 2003 года об охране нематериального культурного наследия, Закона Монголии об охране культурного наследия (статья 39, пункт 39.2) и Постановления правительства № 41 от 25 января 2024 года.

В этом году фестиваль будет посвящен разнообразию нематериального культурного наследия Монголии и традициям различных этнических групп. В программу войдут 780 мероприятий, посвященных культурному наследию, 10 национальных спортивных соревнований и интерактивные мероприятия, где посетители смогут познакомиться с традиционными навыками и знаниями.

Помимо основной программы, в рамках фестиваля пройдут выставки культурного наследия аймаков и столицы, «Станция культурного наследия», международная научная конференция «Мир кочевников: прошлое и будущее», «Туристическая гастрономическая улица» и выставка «Малый и средний бизнес». Организаторы также продолжат проверку жизнеспособности культурного наследия и сбор информации у участвующих носителей традиций.

Главным событием станет 17-й чемпионат мира по конной стрельбе из лука, в котором примут участие более 120 элитных лучников из более чем 30 стран, 15 лучших спортсменов Монголии, судьи международной квалификации, а также представители ЮНЕСКО и Всемирной федерации конной стрельбы из лука.

