БЮДЖЕТ-2026: ₮14.1 млрд будет потрачено на стимулирование поставок молока

11 августа состоялись публичные дебаты по проекту бюджета на 2026 год для сектора продовольствия и сельского хозяйства.

Сельскохозяйственные земли занимают 73% территории Монголии, но лишь 1%, около 700 000 гектаров, обрабатываются. На долю сектора продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности приходится 35,6% ВВП и 6,5% экспортной выручки.

По словам государственного секретаря Министерства продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Жамбалцэрэна Төмөр-Уяа, в бюджете 2026 года министерство выделило ₮99.6 млрд на реализацию национальной продовольственной программы. Из них 84,5% пойдут на скидку по процентным ставкам по кредитам, выданным в 2023–2025 годах, а ₮14.1 млрд – на субсидии.

Субсидии будут включать денежную премию за каждый литр жидкого молока, поставленного зимой для удовлетворения потребностей в продовольствии Улан-Батора и других центральных районов.

