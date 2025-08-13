экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Белый дом: Путин и Трамп встретятся в Анкоридже — крупнейшем городе Аляски
Анкоридж. Иллюстративное фото
Анкоридж. Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в Анкоридже. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает Sky News.

«Дональд Трамп решительно настроен попробовать прекратить эту войну и остановить убийства», — сказала она.

Встреча состоится в пятницу, 15 августа. Точное время ее начала пока неизвестно.

Анкоридж — крупнейший город Аляски, там проживает 40% населения этого штата. Он расположен на побережье в южной части Аляски.

