Белый дом: Путин и Трамп встретятся в Анкоридже — крупнейшем городе Аляски

Анкоридж. Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в Анкоридже. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает Sky News.

«Дональд Трамп решительно настроен попробовать прекратить эту войну и остановить убийства», — сказала она.

Встреча состоится в пятницу, 15 августа. Точное время ее начала пока неизвестно.

Анкоридж — крупнейший город Аляски, там проживает 40% населения этого штата. Он расположен на побережье в южной части Аляски.