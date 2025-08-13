Триста двадцать восемь образовательных проектов реализованы в 2025 году

CentralAsia (MNG) - Согласно Закону о государственном бюджете Монголии на 2025 год, в период с 2025 по 2026 год запланировано и реализуется в общей сложности 328 проектов и мероприятий в сфере образования с утвержденным бюджетом в размере ₮1.8 трлн и объемом финансирования в размере ₮446.,4 млрд.

В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию 72 объекта и мероприятия, в том числе пристройки и новые здания 26 школ общей вместимостью 11 630 ученических мест, 24 детских сада на 3 225 мест, шесть комплексов «школа-детский сад» на 1 680 мест, 12 общежитий на 1 525 мест, три спортивных зала и здания профессионально-технического учебно-производственного комбината на 960 мест. Эти работы выполняются совместно заказчиком, его надзорным органом и подрядными организациями.

В Улан-Баторе будет построено восемь школ общей вместимостью 4720 ученических мест, 13 детских садов на 2150 мест, пять комплексов начальных школ и детских садов на 1400 мест и один спортивный зал. В сельской местности проекты включают 18 школ на 6910 мест, 10 детских садов на 1075 мест, 12 общежитий на 1525 мест, два спортивных зала и здания центров профессионального образования и производства на 960 мест.

Места с высоким спросом включают в себя:

Пристройка к школе на 640 мест /район Сонгинохайрхан, школа № 62/

Здание школы на 640 мест /район Хан-Уул, 8-й хороо/

Пристройка к детскому саду на 150 мест /район Баянзурх, 13-й хороо, детский сад № 172/

Пристройка к детскому саду на 71/район Хан-Уул, детский сад № 71/

Здание школы на 640 мест, спортивный зал /район Баянзурх, 26-й хороо, Олимпийская деревня/

Здание комплекса начальная школа-детский сад /район Сонгинохайрхан, 24-й хороо/

Пристройка к школе на 320 мест, спортивный зал /аймак Хубсугул, сомон Мөрөн, школа Титэм/

Здание школы на 640 мест /Аймак Дорноговь, сомон Замын-Ууд/

Учебный корпус Центра профессионального образования и производства Монгольского университета естественных наук /Аймак Орхон, сомон Баян-Өндөр/

Здание детского сада на 240 мест /район Хан-Уул/

Пристройка к детскому саду на 150 мест /район Баянзурх, 27-й хороо, детский сад № 45/

Здание школы на 480 мест /район Сонгинохайрхан, 20-й хороо/

Здание школы на 640 мест /район Сонгинохайрхан, 28-й хороо/

Здание школы на 720 мест /район Сухбаатар, 12-й хороо/

Пристройка к детскому саду на 100 мест /район Хан-Уул, 4-й хороо, детский сад № 145/

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения