Великий Государственный Хурал запретил онлайн гемблинга, беттинга и ставки

CentralAsia (MNG) - Великий Государственный Хурал на своей весенней очередной сессии 26 марта 2025 года рассмотрел и одобрил поправки в Закон «О лицензировании», внесенные Правительством, а также соответствующие законопроекты.

С принятием поправок в Монголии полностью запрещена любая деятельность, связанная с платными прогнозами, ставками и азартными играми онлайн. Организация платных прогнозов или ставок в общественных местах или с использованием информационных технологий с целью получения прибыли теперь квалифицируется как уголовное преступление в соответствии с Уголовным кодексом. Нарушителям грозит штраф в размере от 2700 до 14 000 базовых величин, обязательные работы от 240 до 720 часов, ограничение свободы передвижения на срок от шести месяцев до одного года или тюремное заключение на срок от шести месяцев до трёх лет.

Кроме того, неоднократное использование платёжных счетов, электронных денег, виртуальных активов, телекоммуникационных номеров или электронных идентификаторов под своим или чужим именем для организации платных прогнозов, ставок или азартных игр также считается уголовным преступлением. Наказание включает штраф в размере от 450 до 5400 базовых величин, общественные работы на срок от 240 до 720 часов, ограничение свободы передвижения на срок от шести месяцев до одного года или тюремное заключение на срок от шести месяцев до одного года.

Любое лицо, продвигающее или предлагающее гемблинга, беттинга, ставки или азартные игры, подлежит административному наказанию в соответствии с Законом об административных правонарушениях, включая штрафы за нарушения или незаконную рекламу. В связи с запретом на эту деятельность в Монголии были отменены специальные правила, касающиеся акцизного налога на оборудование, используемое для платных прогнозов и ставок, а также положения Закона о подоходном налоге с предприятий, Закона о подоходном налоге с физических лиц и Закона о поддержке малого и среднего предпринимательства и услуг.

Законы вступят в силу в стандартном порядке, сообщили в Управлении по связям со СМИ и общественностью Великого Государственного Хурала.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения