экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Общий внешнеторговый оборот достиг $14.2 млрд

CentralAsia (MNG) -  За первые семь месяцев 2025 года Монголия вела торговлю в общей сложности со 152 странами, в результате чего внешнеторговый оборот составил $14.2 млрд. Об этом сообщает Нацстатком.

Из этой суммы экспорт составил $7.8 млрд, а импорт – $6.5 млрд, что привело к положительному сальдо торгового баланса в размере $1.3 млрд. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года общий товарооборот сократился на $1.4 млрд, экспорт – на $1.5 млрд, а положительное сальдо торгового баланса – на $1.6 млрд, тогда как импорт увеличился на $68.9 млн.

Сокращение экспорта на $1.5 млрд было обусловлено, главным образом, сокращением экспорта угля на $2.4 млрд, мытого кашемира на $200.2 млн, сырой нефти на $35.5 млн, баранины и козлятины на $25.9 млн, а также железной руды и концентратов на $15.5 млн. Экспорт медной руды и концентратов, напротив, вырос на $1.1 млрд, расчесанной шерсти и волокон животных на $42.6 млн, а цинковой руды и концентратов на $31.4 млн.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com