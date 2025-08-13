Общий внешнеторговый оборот достиг $14.2 млрд

CentralAsia (MNG) - За первые семь месяцев 2025 года Монголия вела торговлю в общей сложности со 152 странами, в результате чего внешнеторговый оборот составил $14.2 млрд. Об этом сообщает Нацстатком.

Из этой суммы экспорт составил $7.8 млрд, а импорт – $6.5 млрд, что привело к положительному сальдо торгового баланса в размере $1.3 млрд. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года общий товарооборот сократился на $1.4 млрд, экспорт – на $1.5 млрд, а положительное сальдо торгового баланса – на $1.6 млрд, тогда как импорт увеличился на $68.9 млн.

Сокращение экспорта на $1.5 млрд было обусловлено, главным образом, сокращением экспорта угля на $2.4 млрд, мытого кашемира на $200.2 млн, сырой нефти на $35.5 млн, баранины и козлятины на $25.9 млн, а также железной руды и концентратов на $15.5 млн. Экспорт медной руды и концентратов, напротив, вырос на $1.1 млрд, расчесанной шерсти и волокон животных на $42.6 млн, а цинковой руды и концентратов на $31.4 млн.

