Путин обсудил с Ким Чен Ыном встречу с Трампом на Аляске
CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщил Кремль во вторник, 12 августа.

Главы государств обсудили предстоящие переговоры Путина и Трампа на Аляске, запланированные на 15 августа, и развитие двусторонних отношений. Кроме того, президент РФ поблагодарил северокорейского коллегу за «поддержку в ходе освобождения территории Курской области от вторгшихся формирований киевского режима, проявленные при этом воинами КНДР мужество, героизм и самоотверженность».

В свою очередь «Ким Чен Ын (...) еще раз заверил, что КНДР всегда будет оставаться верной духу договора с РФ и впредь будет полностью поддерживать все меры российского руководства», - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

