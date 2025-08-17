Под льдами Антарктиды обнаружены 332 гигантских подводных каньона

CentralAsia (CA) - Международная группа ученых из Барселонского университета и Университетского колледжа Корка составила наиболее подробный каталог подводных каньонов Антарктики. Исследование, опубликованное в журнале Marine Geology, выявило 332 колоссальных подводных каньона, некоторые из которых достигают глубины более 4000 метров.

Новое картографирование показало в пять раз больше каньонов по сравнению с предыдущими исследованиями. Эти гигантские подводные долины, сформированные ледниковыми силами и мощными потоками осадочных пород, играют ключевую роль в транспортировке питательных веществ и влияют на глобальный климат.

Подводные каньоны Антарктиды напоминают каньоны в других частях света, но они крупнее и глубже из-за длительного воздействия полярных льдов.

Исследование выявило разительные различия между каньонными системами Восточной и Западной Антарктиды. Каньоны Восточной Антарктиды отличаются сложной разветвленной структурой с U-образным поперечным сечением, что свидетельствует о длительном развитии в условиях постоянной ледниковой активности.

«Самые впечатляющие каньоны находятся в Восточной Антарктиде. Эти системы часто начинаются с нескольких вершин у края континентального шельфа и сходятся в один главный канал», - говорится в исследовании.

В отличие от них, каньоны Западной Антарктиды короче и круче, характеризуясь V-образным поперечным сечением. Это морфологическое различие подтверждает теорию о более раннем возникновении Восточно-Антарктического ледникового щита.

Обнаруженные каньоны способствуют водообмену между глубинами океана и континентальным шельфом, позволяя холодной воде формировать антарктическую донную воду — основу глобальной океанической циркуляции.

Однако каньоны также направляют более теплые воды к береговой линии, что приводит к таянию шельфовых ледников. «Когда шельфы ослабевают или разрушаются, континентальный лед быстрее стекает в море, что напрямую способствует повышению уровня мирового океана», - предупреждают исследователи.

Открытие стало возможным благодаря использованию Международной батиметрической карты Южного океана второй версии с разрешением 500 метров на пиксель — в четыре раза точнее предыдущих карт. Ученые также разработали полуавтоматический метод выявления каньонов и специальный ГИС-скрипт для расчета морфометрических параметров.

Исследователи подчеркивают, что современные климатические модели не учитывают сложные процессы, происходящие в этих каньонах, что ограничивает точность прогнозов изменения климата. По мнению авторов работы, необходимо продолжать картографирование морского дна и совершенствовать климатические модели для более надежного прогнозирования последствий глобального потепления.