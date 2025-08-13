экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В СИЗО Казахстана по ошибке освободили не того заключенного

CentralAsia (KZ) -  В следственном изоляторе города Атырау в Казахстане по ошибке освободили заключенного из-за одинаковых фамилий. Как сообщил заместитель председателя комитета уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана Рустем Тунгышбаев, уже возбуждено уголовное дело, а ошибочно освобожденного мужчину вернули в изолятор.

Представитель ведомства заявил, что документ на преждевременное освобождение был оформлен из-за ошибки сотрудников. При этом, по информации газеты «Ак Жайык», «бумаги завизировали несколько руководителей СИЗО».

Тунгышбаев отметил, что виновные должностные лица изолятора будут привлечены к ответственности.

