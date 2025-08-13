В СИЗО Казахстана по ошибке освободили не того заключенного
CentralAsia (KZ) - В следственном изоляторе города Атырау в Казахстане по ошибке освободили заключенного из-за одинаковых фамилий. Как сообщил заместитель председателя комитета уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана Рустем Тунгышбаев, уже возбуждено уголовное дело, а ошибочно освобожденного мужчину вернули в изолятор.
Представитель ведомства заявил, что документ на преждевременное освобождение был оформлен из-за ошибки сотрудников. При этом, по информации газеты «Ак Жайык», «бумаги завизировали несколько руководителей СИЗО».
Тунгышбаев отметил, что виновные должностные лица изолятора будут привлечены к ответственности.
