В Турции предложили отменить систему «все включено» в отелях

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Власти Турции рассмотрят возможность отказа от концепции «шведского стола» в отелях с целью сокращения пищевых отходов. Такой доклад для президента Реджепа Тайипа Эрдогана готовит Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике, сообщает Sabah.

Авторы инициативы предлагают заменить систему «все включено» (all inclusive) на формат «а-ля карт» (à la carte), при котором человек заказывает «столько еды, сколько сможет съесть».

Член совета, президент Ассоциации рестораторов Рамазан Бингель заявил, что 50% блюд по системе «шведский стол» пропадают впустую, в том числе сразу после приготовления. «Еда, положенная на тарелку, но не тронутая, отправляется в мусор», — уточнил он. В целом ежегодно из-за нерегулируемого потребления в стране выбрасывается до 23 млн тонн продуктов — в основном овощей, фруктов и хлеба, следует из данных Турецкого фонда по предотвращению отходов. В перерасчете на человека это 102 кг пищевого мусора в год. Причем около 35% фруктов и овощей пропадает, так и не дойдя до стола. По оценкам Бингеля, эти цифры могут быть в два раза выше. Он добавил, что доклад со всеми данными попадет к Эрдогану в ближайшие два месяца.

В апреле ограничить «шведские столы» предлагали турецкие отельеры. Система «все включено» должна означать доступность еды для постояльцев, а не поощрять расточительство, говорил председатель совета директоров Ассоциации профессиональных отельеров Хакан Саатчиоглу.