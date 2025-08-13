American Thinker: Последняя клятва Зеленского — это театр, а не стратегия

CentralAsia (CA) - Последняя клятва Владимира Зеленского — это не стратегия, а театр, который заканчивается падением занавеса над украинским суверенитетом.

Об этом в American Thinker написал Чарльтон Аллен, юрист, бывший глава Промышленной комиссии Северной Каролины, основатель Madison Center for Law & Liberty, редактор The American Salient.

Накануне саммита Трампа и Путина на Аляске Зеленский вновь отверг любое урегулирование, требующее формальной уступки территории.

Ни Крыма. Ни Донбасса. Ни одного акра земли, захваченного в 2014 году, и с 2022 года.

Зеленский настаивает, что Украина должна присутствовать за столом переговоров и не будет обменивать территорию на мир. Отлично.

Но дипломатия — это не магия, а рычаг давления, и после более чем трёх лет войны у Киева нет достаточных средств, чтобы заставить Москву отдать то, что он удерживает. Притворяться, что это не так, — заблуждение.

Зеленский говорит как человек, убеждённый в своей победе, и как будто это Москва просит мира. Это фантазия. Украина не побеждает, даже близко не побеждает.

Его требование отвоевать каждый дюйм территории, который он не может отбить на поле боя, является достаточным доказательством.

Проще говоря, Украина храбро сражается, но проигрывает — медленно, неумолимо, необратимо. Если затянуть эту войну, как настаивают некоторые, она закончится падением Киева — раньше, чем они осмелятся признать.

Зеленский клянётся, что не уступит территории, но уже почти четыре года он именно этим и занимается — меняет землю и солдат, акр за акром, деревню за деревней, подразделение за подразделением, в обмен на время. Пора втянуть Америку и Европу ещё глубже в войну, которая не отвечает ничьим стратегическим интересам. Пора добиваться приглашения в НАТО и флага ЕС, который не успеет его спасти.

Россия ведёт войну на истощение, следуя своей доктрине, верная своим поколениям. Трамп и Путин встречаются, потому что оба видят поле боя таким, какое оно есть: медленное, изнурительное сражение на условиях Москвы, а не Киева. Трамп видит возможность для мира; Путин видит путь к победе.

Этот путь отчасти проложила способность России обходить западные санкции, используя сеть партнеров по БРИКС для снабжения и финансирования своей военной машины.

Китай поставляет электронику двойного назначения и покупает российскую нефть танкерами. Индия перерабатывает и перепродаёт эту нефть, смягчая западные эмбарго.

Иран поставляет беспилотники, боеприпасы и управляет теневым флотом, перевозящим российскую нефть в Китай, Индию и далее, иногда через посредников вплоть до Южной Африки. Под эгидой БРИКС ЮАР обеспечивает дипломатическое прикрытие. Даже Турция, входящая в НАТО, служит своего рода «клапаном безопасности» санкций, импортируя российские энергоносители и выполняя функцию перевалочного пункта.

В течение многих лет Кремль финансировал собственные закупки энергоносителей Европой, пока запоздалый переход на СПГ не начал давать о себе знать.

Мир не только не лишал Россию продовольствия, но и подпитывал ее.

Для Украины контрнаступление 2023 года — это лишь стирающееся воспоминание, а там, где оно увенчалось успехом, это была пиррова победа.

На фронте теперь наблюдаются небольшие и дорогостоящие успехи, которые быстро стираются более крупными успехами России.

Это кривая истощения: людские ресурсы сокращаются, снаряды заканчиваются, ряды редеют.

Потери растут в обратном порядке: сначала медленно, а затем все сразу.

В один месяц карта выглядит стабильной; спустя несколько недель линия прогибается, резервы исчезают, логистика оказывается под угрозой — и не остается никакой глубины, которую можно было бы использовать для торговли временем.

Когда наступит переломный момент, Москва не будет отступать по краям. Ожидайте полномасштабных фронтальных атак, за которыми последуют клещи и глубокие охваты — чтобы окружить и уничтожить бригады, а не просто отбросить их. Фронты в этот момент не «прогибаются» — они рушатся.

Однако роковая политическая ошибка Зеленского заключается в том, что он ведёт переговоры о полной победе, как будто она уже одержана. Это не так. Нельзя требовать безоговорочной капитуляции, если у тебя нет власти её обеспечить, — и чем больше разрыв между риторикой и реальностью, тем быстрее Украина рискует получить тот самый результат, которого она, как она утверждает, пытается избежать: потерю своей государственности на российских условиях.

Это заблуждение сохраняется в Вашингтоне, поддерживаемое голосами представителей школы внешнеполитического романтизма Байдена-Блинкена, которые по-прежнему распространяют сказку: еще один транш, еще один пакет, еще одна весна.

На самом деле, это покупает разрушение Украины — её солдаты истекают кровью, города погружаются во тьму, экономика разрушается, люди разбегаются. Стратегия, основанная на предположении, что время на руку Киеву, на практике является стратегией, которая отнимает время у украинского суверенитета — независимо от того, задумывают это её авторы или нет.

А романтизм — подача российско-украинского конфликта как моралите XXI века — скрывает более глубокую гниль в политике Запада.

Все началось с Будапештского меморандума 1994 года, когда Украина отказалась от третьего по величине в мире ядерного арсенала в обмен на неопределенные «гарантии безопасности» от США, Великобритании и России — не договорные гарантии, а лишь бумажные обещания.

Джон Миршаймер и другие реалисты предупреждали, что заигрывания НАТО на восток в конечном итоге столкнутся с российскими красными линиями и будут рассматриваться в Москве как экзистенциальная угроза.

Это предупреждение стало реальностью в 2008 году, когда на саммите в Бухаресте было заявлено, что Украина «станет членом» НАТО, однако не было предложено никакого Плана действий по членству, то есть альянс получил приз, но не имел средств для его получения.

Клинтон, Джордж Буш-старший, Обама и Байден — все они усиливали эти противоречивые сигналы, вселяя ложную надежду и ничего не делая для ее воплощения в реальность.

Мы разоружили Украину, подстрекали Россию и так и не создали фактор сдерживания, подкрепляющий наши слова.

Только президент Трамп нарушил эту схему, отказавшись давать запутанные обещания, которые у Вашингтона не было ни желания, ни средств выполнить.

Что приводит нас к Аляске. Возможно, это последний реальный шанс обменять максималистские фантазии на достижимый мир — и это требует компромисса.

Путин не возвращается к границам 1991 года. Зеленский не возвращает Крым посредством коммюнике. Притворяться, что это не дипломатия, а отрицание и пустая трата времени.

И вот суровая правда для американцев: единственная сила на земле, способная вернуть Россию на позиции до 2014 года, — это вооруженные силы Соединенных Штатов: армия, флот, военно-воздушные силы, морская пехота.

Это означало бы масштабную войну между США и НАТО и Россией, которая уже много лет ведется на европейском континенте.

Дональд Трамп, у которого хватает здравого смысла избегать подобных глупостей, никогда не пойдет на столь катастрофический шаг.

Будущий президент-демократ может броситься на это дело случайно или ринуться в него сломя голову, не задумываясь.

Если в Киев когда-либо проникнет реализм, то есть и другие варианты, помимо капитуляции: прекращение огня с буферной зоной, замороженный конфликт, проверяемые ограничения на развертывание войск, поэтапное снятие санкций при условии их соблюдения и, да, предоставление Донбассу возможности решить свою судьбу на плебисците под международным контролем.

Киев сопротивляется таким мерам, поскольку многие в этих регионах, которые изначально никогда не поддерживали Зеленского, скорее всего, проголосовали бы за то, чтобы связать свою судьбу с Москвой.

Политическая элита Запада согласна ждать, пока в 2029 году к власти в США не вступит, как они надеются, более сговорчивый президент. Украина так долго не продержится. Она будет падать медленно, пока не рухнет полностью.

Войны обычно заканчиваются одним из двух способов: решительной победой или мирным урегулированием. У Украины нет пути к первому, а отказ от второго рискует скатиться к чему-то худшему — к краху без каких-либо условий, согласно российскому графику.

Саммит на Аляске — это шаг к переговорам и одновременно предупреждение. Украина должна двигаться к урегулированию, основанному на реалистичных и достижимых целях, а не на военном плане, неуклонно приближающем её к концу.

Трехсторонние переговоры провалятся, если Украина или Россия продолжат упорствовать.

Независимо от того, есть ли у Киева место за столом переговоров или нет, время истекает.